Суд Алапаевска приговорил к 11 годам колонии мужчину, забившего оппонента кочергой

Алапаевский городской суд назначил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима местному жителю Виктору Силкину, который забил мужчину кочергой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, 25 мая Силкин, который был пьян, решил разобраться с мужчиной, которого подозревал в краже сотового телефона. Он не менее 37 раз ударил его по голове и телу деревянным бруском и кочергой. В результате потерпевший скончался от полученных травм.

Подсудимый признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Кроме лишения свободы, суд решил взыскать с обвиняемого 750 тысяч рублей в пользу каждого из родителей погибшего, а также взыскать более 73 тысяч рублей в счёт материального ущерба.

Приговор в силу пока не вступил.