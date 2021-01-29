Студенты Нижнего Тагила начнут возвращаться к очному обучению с 1 февраля 

Сегодня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков приказал вузам, подведомственным его министерству, возобновить с 8 февраля очное обучение студентов. В каждом регионе переход от онлайн-обучения будет производиться по согласованию с Роспотребнадзором. В Нижнем Тагиле средние и высшие учебные учреждения начнут вводить так называемое смешанное обучение с 1 февраля.

Как пояснили АН «Между строк» в двух городских вузах, смешанная форма обучения подразумевает живые встречи студентов и педагогов на семинарах, лабораторных и практических занятиях по разным предметам. Лекции, рассчитанные на большое количество слушателей, пока останутся в онлайне.

Студенты Нижнетагильского технологического института и машиностроительного техникума приступят к смешанным занятиям с 15 февраля. В НТГСПИ офлайн-занятия возобновятся 8 февраля.

«У всех учебных заведений разный график построения учебного процесса, поэтому институты по-разному выходят с дистанционного обучения. У нас по графику смешанные занятия начнутся с 1 февраля в зависимости от факультета — где-то два, где-то три курса. То есть выйдут не сразу все студенты, это будет поэтапный процесс. Заселение в общежитие у нас тоже началось. Надеемся, что мы постепенно вернёмся в нормальный режим», — рассказала и. о. директора НТГСПИ Светлана Устинова.

Тагильские студенты ушли на дистанционное обучение в середине ноября 2020 года. Зимняя сессия тоже проходила в онлайн-формате.

Отметим, что в приказе Минобра указано, что российские вузы должны быть готовы вновь ввести ограничительные меры, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.