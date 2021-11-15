Студенты Нижнего Тагила будут обучаться социально-технологическому предпринимательству

В тагильском филиале Уральского федерального университета и горно-металлургическом колледже стартовал специальный трек «Социально-технологическое предпринимательство» в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Проект реализуется при поддержке ЕВРАЗа.

Как сообщает пресс-служба компании, в треке принимают участие семь команд студентов из вузов и колледжей разных регионов России, в том числе Нижнего Тагила. В качестве наставников выступают менторы филиалов РАНХиГС.

«ЕВРАЗ третий год выступает стратегическим партнёром Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. В этом году совместно с РАНХиГС мы разработали специальный трек для обучающихся вузов, колледжей и техникумов Новокузнецка и Нижнего Тагила. Студенты объединились в команды с опытными наставниками акселератора RAISE, это должно помочь развитию soft skills у студентов технических профессий. Мы уверены, что в рамках трека будут созданы действительно полезные социально-технологические предпринимательские проекты, направленные на решение актуальных проблем регионов присутствия компании» — отмечает руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко.

После обучения лучшая команда начинающих социальных предпринимателей отправится на стажировку для изучения успешного опыта развития социального предпринимательства.

Акселератор RAISE — всероссийская образовательная программа, которая формирует у студентов надпрофессиональные практические компетенции. Разработанные студентами проекты решают социальные проблемы региона и помогают развитию общества. За все конкурсные сезоны акселератора его участниками стали более 7000 студентов из более чем 85 вузов из всех регионов страны.