В Нижнем Тагиле открылась IT-академия для школьников

Накануне в центре «Мой бизнес» открылась IT-академия для школьников, в которой учащиеся 10-х и 11-х классов за восемь месяцев обучения пройдут курс по различным языкам программирования. Проект реализуется при поддержке ЕВРАЗа, который направил на эти цели 845 тысяч рублей.

Ученики академии познакомятся с азами проектирования и 3D-макетирования, освоят методы разработки программного обеспечения и способы обработки информации. На занятиях ребята прослушают не только теоретические лекции, но и смогут приступить к практике. По мнению авторов программы, такая учёба поможет выпускникам школ определиться с выбором будущей профессии.

Партнёрами ЕВРАЗа в этом проекте стали компания iRidium mobile, инвестиционная платформа «ВДело», школа программирования «Железная логика» и центр «Мой бизнес».

«Мы с ЕВРАЗом задумали совместный проект, потому что в целом в городе ощущается нехватка IT-специалистов. Центр “Мой бизнес” регулярно реализует проекты в области цифровизации, и мы весьма преуспели в этом. В Нижнем Тагиле есть предприниматели, которые заинтересованы в появлении IT-специалистов в нашем городе. Проекты, которые ребята из IT-академии будут придумывать, могут быть внедрены в разные сферы бизнеса», — считает руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

С 13 сентября в Нижнем Тагиле проходил отбор школьников. Чтобы попасть в школу программирования, ребята выполняли задания специального теста на проверку знаний по математике и информатике.

«Главная способность IT-программиста сейчас — находить информацию в интернете и применять её. И половина теста была построена так, чтобы ребята нашли информацию в интернете и смогли решить задачи. По математике были задания на построение функций, также нужно было найти расстояние между точками. А по информатике нужно было решить задачи на циклы, условия, переменные», — рассказывает директор школы «Железная логика» и преподаватель IT-академии Руслан Мухутдинов.

112 тагильских школьников приняли участие в тестировании, из них в IT-академии смогут обучаться 72 человека. Средний балл участников тестирования — 60, всего в тесте было 72 вопроса.

42 школьника будут учиться на коммерческой основе. При этом 24 ученика, которые показали лучшие результаты на тестировании, благодаря ЕВРАЗу будут обучаться бесплатно.

Так, повезло 16-летнему Артёму, который вошёл в число лучших. Он учится в 10-м классе школы № 50. Мама юноши Ирина Большакова гордится своим сыном. Она рассказывает, что IT-технологиями он увлекается давно, в 9-м классе даже сдал ОГЭ по информатике на отлично.

«Он мне не сказал, что проходит тест. Я узнала об этом, только когда нам пришло письмо со словами “Вы зачислены”. Позже он мне сообщил, что проходил тестирование, говорил, что выполнял все задания с удовольствием. Я очень рада, что мой ребёнок попал в эту школу», — поделилась мама одного из учеников IT-академии Ирина Большакова.

На первом занятии академии ребятам сразу же дали практическое задание: им необходимо было разгрузить выдуманный сервер. С поставленной задачей школьники справились успешно. Преподаватель Руслан Мухутдинов рассказал, что в октябре школьников ждут теоретические занятия, однако остальные семь месяцев учащиеся будут большую часть времени практиковаться. Занятия будут проходить два раза в неделю по два академических часа.

«От каждого IT-партнёра будет представлен проект для реализации. У нас все партнёры очень разные. Каждый предложил свой проект, ребята разделятся по командам и будут его воплощать в жизнь. За восемь месяцев они должны реализовать два проекта», — говорит Руслан Мухутдинов.

Выпускники IT-академии получат сертификат об обучении по программе дополнительного образования. Они смогут устанавливать и настраивать инструментальные средства для программных продуктов, разрабатывать и поддерживать проекты на языках программирования, анализировать структуру данных, выполнять тестирование и отладку программного обеспечения, применять современные инструментальные средства при разработке программного обеспечения.