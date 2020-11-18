Студенты МГУ подготовили коллективный иск в суд с требованием вернуть часть платы за обучение во время дистанта

Более двадцати тысяч студентов платных отделений Московского государственного университета имени Ломоносова подготовили коллективный иск к вузу с требованием вернуть часть платы за обучение, поскольку из-за перехода на дистанционку качество получаемых знаний снизилось. До конца недели они намерены подать иск в Никулинский суд Москвы.

Как рассказали «Коммерсанту» представители инициативной группы студентов, по договору обучение и контакт с педагогом должны осуществляться в очной форме. Кроме того, из-за перехода на дистанционный формат качество учебного процесса «снизилось в разы», студенты лишись права пользоваться библиотекой МГУ и не смогли вести полноценную практическую и лабораторную работу, поскольку был закрыт доступ к оборудованию. Представитель интересов студентов в суде Флоранс Ленская добавила изданию, что инициаторы разбирательства требуют произвести перерасчет за два семестра.

«Серверы не выдерживают лекций с большим количеством слушателей, звук скачет, видео виснет, качество того и другого ниже среднего,— пояснил изданию один из инициаторов иска, студент 3-го курса философского факультета МГУ Семен Беляев.— Иногда из-за проблем с нагрузкой на серверы могут отмениться все пары. Думаю, на скидку 50% мы смело можем рассчитывать, хотя по ощущениям всех тех, с кем мне приходилось говорить, продуктивность обучения упала на 70–80% точно».

По словам студента, стоимость обучения на философском факультете составляет 350 тысяч рублей в год.

В вузе на заявление студентов ответили, что с марта руководством исполнялись не только соответствующие предписания правительства, но и сохранялась непрерывность образовательного процесса с обеспечением его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам.