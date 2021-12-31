Студенты и педагоги торгово-экономического колледжа Нижнего Тагила сняли короткометражку о новогоднем чуде

Студенты и педагоги торгово-экономического колледжа Нижнего Тагила сняли новую короткометражку под названием «Полный Джинgle bells» (12+). Мини-фильм рассказывает о новогоднем чуде, которое случилось со студентом-должником.

По сценарию одному учащемуся грозит отчисление из-за долгов по учёбе. Но в канун Нового года он находит необычную флешку, внутри которой живёт Джинн. Волшебник предлагает парню исполнить три его желания, а юноша соглашается.

Фильм длится 17 минут, он наполнен танцами и песнями. Снимали видео три съёмочных дня. В титрах указаны более 50 человек. Идея снять короткометражку пришла педагогу-организатору НТТЭК Светлане Яковлевой. Воплотил видеоидею тагильский видеограф Александр Мешков. Роль магического Джинна сыграл актёр драмтеатра Юрий Сысоев.

«Вообще мне сперва на ум пришёл "скелет идеи", в данном случае желание экранизировать историю с золотой рыбкой или волшебником, который исполняет три желания непутёвого студента. Этот скелет я рассказала нашей творческой группе. И когда история начала обрастать деталями, встал вопрос, кто же исполнит самую колоритную и важную роль — роль Джинна. Главный звукорежиссёр фильма Алексей Есин предложил, чтобы роль исполнил профессиональный актёр. И перед глазами встал образ Юрия Сысоева, потому что визуально он идеальный Джинн. А позже мы выяснили, что он прямо сейчас играет в драмтеатре роль Джинна. И Юрий смог уговорить руководство театра, чтобы ему дали костюм Джинна! Это ли не новогоднее чудо?» — говорит Светлана Яковлева.

Отметим, что это уже не первый фильм торгово-экономического колледжа. В прошлом году в канун Нового года студенты и педагоги сняли фильм об уходящем 2020-м. Он рассказывает о том, как в 2020 году колледж жил на дистационке, как студенты сначала скучали по учебным классам, а затем заново привыкали ходить на пары.