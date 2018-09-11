Студенты будут ездить от Екатеринбурга до Нижнего Тагила почти за полцены 

Северный автовокзал вводит студенческий тариф на направлении Екатеринбург — Нижний Тагил. Льготы на проезд начнут действовать с 15 сентября и только на регулярном маршруте № 640А (автостанция ГГМ), сообщается на сайте Северного автовокзала Екатеринбурга. Билеты за 190 рублей вместо 350 рублей в кассах автовокзала смогут покупать учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений очной формы обучения. Для этого им нужно будет предъявить кассирам свои студенческие удостоверения.

Автобус № 640А совершает ежедневно до десяти рейсов из Екатеринбурга в Нижний Тагил.