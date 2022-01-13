Студент, устроивший стрельбу в пермском университете, признан вменяемым

Студент-первокурсник, открывший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Тимур Бекмансуров признан вменяемым.Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

«Следственный комитет России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к которому причастен Тимур Бекмансуров. Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершённых преступлений устанавливаются», — сказал он.

По данным следствия, утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Юноше предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.