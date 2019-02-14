Студенческий кампус в Нижнем Тагиле планируется построить до 2025 года

Реализовать проект межвузовского студенческого городка (кампуса) на Корабельном мысе в Нижнем Тагиле планируется до 2025 года. Об этом говорится в постановлении администрации города по утверждению дорожной карты проекта. Также обнародован состав рабочей группы, в которую помимо главы города Владислава Пинаева вошли президент Нижнетагильской торгово-промышленной палаты Борис Соколов, директор НТИ УрФУ Владислав Потанин, директор Демидовского колледжа Светлана Морозова, директор НГСПИ РГППУ Лилия Егорова, а также представители мэрии. Разработкой эскиза проекта занимается МУП «Тагилгражданпроект».

На территории кампуса должны разместиться учебные корпуса, лабораторно-производственные объекты, общежития для студентов, административно-хозяйственные помещения и спортивно-развлекательные объекты. Все автостоянки будут вынесены за пределы кампуса, а по городку будут курсировать электроавтобусы. Вход на территорию кампуса для посторонних лиц будет ограничен.

Весной 2019 года, согласно плану мероприятий, проект обсудят с представителями УВЗ, ЕВРАЗа, ВСМПО-АВИСМА, после чего он будет представлен в Министерстве образования Свердловской области, Торгово-промышленной палате РФ и губернатору Евгению Куйвашеву. Для получения областного и федерального финансирования планируется заявить проект на участие в госпрограмме «Развитие образования» и в «Фонд развития моногородов».

По мнению Владислава Пинаева, студенческий кампус способен стать драйвером регионального развития и центром притяжения десятков тысяч учащихся, студентов и молодых специалистов для образовательной, инновационной и научно-исследовательской деятельности.

Напомним, в ноябре прошлого года делегация из Нижнего Тагила посетила два крупнейших вуза в Шанхае — Фудань и Шанхайский транспортный университет, где уже сформированы студенческие кампусы по самым современным технологиям и требованиям.