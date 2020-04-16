Строящиеся детские сады Нижнего Тагила сдадут в эксплуатацию в 2020 году

Строящиеся детские сады Нижнего Тагила пересекли «экватор» строительного цикла. Как рассказали в пресс-службе администрации города, детский сад в микрорайоне Муринские пруды планируется сдать в эксплуатацию в начале лета, а остальные дошкольные образовательные учреждения откроют свои двери для юных тагильчан уже осенью этого года.

Сегодня наиболее густонаселённым районом в Нижнем Тагиле, где самые большие очереди в ясли, является Гальянка. Поэтому именно здесь строят сразу несколько детских садов. Так, в детском саду в микрорайоне Муринские пруды строители уже завершают отделочные работы, устанавливают деревянные двери и монтируют оборудование в санузлах. Как рассказал заместитель генерального директора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков, уже завершена отделка пищеблока дошкольного образовательного учреждения и всё готово для установки кухонного оборудования.

«Специалисты ООО "Тагиллифт" начали работы по монтажу грузового и пассажирского лифтов в детском саду, — сказал Георгий Полевщиков. — До конца апреля подрядчики завершат все пусконаладочные работы».

Параллельно идут работы по благоустройству территории детского сада. Там проведена планировка местности, смонтирован забор и уже установлены металлические каркасы будущих веранд. В мае строители займутся монтажом бордюров и укладкой асфальта.

На строительной площадке на Уральском проспекте завершено возведение коробки здания. Сегодня здесь ведутся работы по строительству кровли, заливаются монолитные участки межэтажных перекрытий, ведётся установка межкомнатных перегородок. До конца апреля строители планируют смонтировать оконные блоки, а также начать черновую отделку здания детского сада на 170 мест. На строительство дошкольного учреждения было выделено порядка 130 млн рублей.

В дошкольном образовательном учреждении в микрорайоне Запрудном, рассчитанном на 90 мест, внешняя отделка стен кирпичом практически завершена, полностью закрыт контур здания, включая крышу. В будущем здесь разместятся буфетная, гимнастический зал с велотренажёром, батутом, беговой дорожкой и мостиком-качалкой, зал для музыкальных занятий и просмотра телевизионных передач, групповые комнаты с дидактическими столами с наборами игрушек и интерактивными досками с проекторами и ноутбуком.

Напомним, новые садики оборудуют по требованиям программы «Доступная среда», на их территории организуют видеонаблюдение.