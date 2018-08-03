Строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле начнётся в 2019 году

АО «Облкоммунэнерго» начнёт строить мусоросортировочный комплекс с полигоном в Нижнем Тагиле уже в 2019 году. Об этом говорится в «дорожной карте» концессии по обработке, накоплению и захоронению твёрдых коммунальных отходов (ТКО), которая была направлена компанией в администрацию города. Многомиллиардное концессионное соглашение сроком на 29 лет врио главы города Владислав Пинаев и гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов подписали ещё в конце июня.

Компания готова инвестировать чуть более четырёх миллиардов рублей. На эти деньги она планирует спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс (2,47 миллиарда рублей), создать 191 площадку накопления ТКО (34,53 миллиона рублей) и установить стационарную снегоплавильную установку, работающую на газовом топливе (63,43 миллиона рублей). В Нижнем Тагиле появится новый полигон ТКО (923,94 миллиона рублей), ещё два существующих полигона компания реконструирует (580,64 миллиона рублей). Основные объекты концессии — новый полигон и мусоросортировочный комплекс — разместят рядом с существующим Кушвинским полигоном. Снегоплавильная установка появится на окраине Кирпичного посёлка.

«Сейчас администрация города передаёт нам земельные участки под строительство, сразу после этого мы приступаем к проектно-изыскательским работам. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года», — рассказал Дмитрий Буданов.

В пресс-службе «Облкоммунэнерго» уточнили, что строительство всех объектов будет идти одновременно. Застройка начнётся в 2019 году после согласования проектной документации, прохождения госэкспертизы и инженерной подготовки площадок.

«“Дорожную карту” концессионер представил в установленные сроки, сейчас мы её будем выносить на рабочую группу, и каждый приступает к реализации поставленных перед ним задач. Это социальный проект, и от слаженной работы всей команды напрямую зависит результат», — отметил Владислав Пинаев.

Напомним, право собственности на созданные объекты будет принадлежать муниципалитету, продукция и доходы — «Облкоммунэнерго». Городу придётся расплачиваться перед «Облкоммунэнерго» до 2046 года, при этом переплата составит 1,8 миллиарда рублей (всего будет направлено 5,87 миллиарда рублей). Мэрия обязана будет компенсировать концессионеру использование заёмных средств в банке. На мусоре тагильчан «Облкоммунэнерго» намерено заработать почти 23 миллиарда рублей.

25% плюс одна акция «Облкоммунэнерго» владеют областные власти. 75% минус одна акция компании через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков.