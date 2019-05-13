Строители школы №100 на Муринских прудах приступили к отделочным работам

Строительство новой школы № 100 в микрорайоне «Муринские пруды» идёт в соответствии с заявленным графиком, заявил сегодня на выездном совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Сейчас на объекте ведутся чистовые отделочные работы. По словам заместителя генерального директора ООО «УралИнжиниринг» Виталия Ветрова, в классных комнатах клеят обои под покраску, в санузлах, коридорах и технических помещениях укладывают кафельную плитку на пол и стены. В завершающей стадии находится монтаж вентиляционного оборудования, в конце мая начнётся тестирование системы. Управлением образования города совместно с подрядчиками разработан план мероприятий по передаче объекта в эксплуатацию. Крайний срок сдачи здания — 20 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории и обустройству наружных спортивных сооружений. Строительством подъездных путей занимаются специалисты МУП «Тагилдорстрой».

На объекте постоянно работают шесть единиц техники и порядка 160 человек. В ближайшие дни количество рабочих будет увеличено до 200.

«Работы продвигаются в соответствии с графиком. Где-то с опережением, где-то с некоторым опозданием, как зачастую бывает на крупных стройках. Задача запустить школу к началу учебного года остаётся прежней. Со следующей недели совещания на объекте будут проводиться в еженедельном режиме», — приводит пресс-служба мэрии слова Владислава Пинаева.

16 мая самый большой объект строительства в сфере образования Нижнего Тагила в рамках рабочего визита посетит вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Напомним, в новой школе построят большой актовый зал на 480 зрителей, футбольное поле, легкоатлетический корт с покрытием на улице, пять спортивных залов. Для школы уже составлена образовательная программа и принят перечень учебников. 1 сентября в образовательное учреждение придут 175 первоклашек. Заявки на перевод из других школ подали родители 558 школьников среднего звена. В первый год школа, вместимость которой составит 1200 детей, не будет принимать учеников выпускных классов.

Следить за строительством школы № 100 на Муринских прудах можно онлайн.