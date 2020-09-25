Строители приступили к обустройству стадиона у школы №85 в Нижнем Тагиле

Подрядчик, занимающийся реконструкцией школы № 85 на проспекте Мира, приступил к отсыпке стадиона и подготовке к укладке искусственного газона. На обновлённом стадионе появятся полноценное футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, баскетбольная площадка, а также две спортивно-игровые зоны, сообщает пресс-служба мэрии.

«Задача стоит всё сделать к середине октября. Специалисты, которые будут укладывать искусственную траву и резиновое покрытие, уже готовы и приступят к работе через неделю», — рассказал заместитель гендиректора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

В самом здании школы строители заканчивают финишную отделку внутренних помещений. С середины октября специалисты приступят к установке дверей. В школе № 85 заменены все системы водоснабжения и отопления. Сейчас ведутся испытания узла коммерческого учёта тепла, и со следующей недели образовательное учреждение будет подключено к центральному отоплению.

В рамках реконструкции был сохранён исторический внешний вид фасада школы, построенной в середине 50-х годов прошлого века. Строители уже отремонтировали классы, столовую, заменили окна. По информации управления образования, для оснащения школы уже приобретена часть оборудования для классов и столовой. На эти цели было направлено более 6 млн рублей. Все необходимые материалы и оборудование поступят в школу в ноябре этого года.

Отметим, что всего на капремонт школы № 85 было выделено 195 млн рублей. Работы начались весной этого года. В 2021 году школа откроет двери для учеников.