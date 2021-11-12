Строить спортивную площадку для школы № 9 на Вагонке будет тагильская компания 

Стал известен подрядчик по созданию спортивной площадки на территории школы № 9 в Нижнем Тагиле. Новый объект за 27 млн рублей на Вагонке будет строить местная компания ООО «Уралспецтранс».

В тендере приняла участие только одна компания. С ней МУП «Тагилдорстрой» и заключил договор. Подрядчик занимается производством машиностроительной техники. По данным системы СБИС, у ООО «Уралспецтранс» приостановлены операции по банковским счетам. Это означает, что счета компании заблокированы.

«Уралспецтранс» оборудует территорию возле школы полосой препятствий, спортивными площадками для игры в волейбол и баскетбол и местом для сдачи нормативов ГТО. Также там должно появиться футбольное поле.

Согласно техзаданию, территорию спортивной площадки оградят металлическим двухметровым забором, установят камеры видеонаблюдения и переделают систему электроснабжения.

Время проведения работ подрядчик должен будет согласовывать с администрацией школы, чтобы не мешать учебному процессу.

Начальная цена договора составляет 26 млн 828 тысяч рублей. Закончить строительство площадки планируют в июле 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию, согласно документации, должен произойти не позднее 15 августа 2022 года.