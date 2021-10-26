​​​​​​​Возле школы № 9 на Вагонке построят спортивную площадку за 27 млн рублей

В Нижнем Тагиле в школе № 9 на улице Ильича, 15 сделают огромную спортивную площадку с футбольным полем, полосой препятствий, спортивными площадками для игры в волейбол и баскетбол и местом для сдачи нормативов ГТО. Сейчас администрация города ищет подрядчика, который займётся работами.

Согласно техзаданию, территорию спортивной площадки оградят металлическим двухметровым забором, установят камеры видеонаблюдения и переделают систему электроснабжения.

У школы появится собственное футбольное поле, которое будет покрыто искусственной травой из специального синтетического материала. Площадку для игры в футбол оградят и построят дренажные колодцы. Длина поля составит 45 метров, а ширина — 30 метров.

На спортивной площадке оборудуют место для прыжков в длину и выделят пространство под волейбольно-баскетбольную площадку. Кроме этого, у школьников появится полоса препятствий и отдельное место, где они смогут сдавать нормативы ГТО на специальных турниках, брусьях и скамьях.

Для строительства новой площадки подрядчику необходимо будет вырубить деревья и кустарники. Всего на вырубку зелёных насаждений предусмотрено 95 тысяч 975 рублей.

Тендер был размещён на портале госзакупок 25 сентября. Максимальная цена договора может составить 26 млн 828 тысяч рублей. Итоги подведут 10 ноября. Окончание строительства намечено на 1 июля 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию, согласно документации, должен произойти не позднее 15 августа 2022 года.

Время проведения работ подрядчик должен будет согласовывать с администрацией школы, чтобы не мешать учебному процессу.