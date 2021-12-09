Стрелок из московского МФЦ признал свою вину и заявил, что это была самооборона

Бывший военный 45-летний Сергей Г., убивший двух человек 7 декабря в московском МФЦ, признал свою вину. Также мужчина подтвердил, что устроил стрельбу из-за требования надеть маску, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Сейчас Сергей Г. находится в изоляторе временного содержания. Там он пожаловался общественникам на синяки на голове после задержания и применение к нему электрошокера конвоирами. Бывший военный заявил, что в медицинской помощи не нуждается.

«Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю», — рассказывает задержанный.

По предварительной версии правоохранителей, Сергей Г. сразу же при входе в МФЦ открыл огонь и убил сотрудника центра выстрелом в голову. Затем он несколько раз выстрелил в охранника и двинулся в сторону миграционного отдела, стреляя в посетителей. Сам Г. утверждает, что действовал в рамках самообороны. Якобы конфликт спровоцировал охранник МФЦ.

Когда у нападавшего заклинило оружие, подоспевший безоружный сотрудник подразделения по вопросам миграции старший лейтенант Георгий Домолаев его скрутил. Источники «Интерфакса» утверждают, что на месте происшествия нашли незарегистрированный пистолет Glock с двумя десятками патронов к нему и сумку с 27 тысячами евро.

По данным «Московского комсомольца», стрелок в 1993 году поступил в академию ФСБ на специальность «криптография», служил в секретной части Службы внешней разведки. До февраля 2010 года Г. был младшим офицером службы связи СВР, уволился в звании подполковника. Также на него были оформлены два паспорта. Оба выданы в Москве — один в 2001-м, другой в 2010 году, сообщает издание.

Мужчина не состоял на психиатрическом учёте и ранее не был судим. Следствие намерено назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу и ходатайствовать об аресте.

Напомним, днём 7 декабря бывший армейский подполковник 45-летний Сергей Г. открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Два человека погибли, трое ранены и находятся в тяжёлом состоянии, среди них 10-летняя девочка.