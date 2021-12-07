В Москве бывший военнослужащий устроил стрельбу в МФЦ. Два человека погибли, трое ранены

Днём 7 декабря бывший армейский подполковник 45-летний Сергей Г. открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Открывший стрельбу был задержан силовиками.

«В МФЦ “Рязанский” произошла трагедия. В результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter.

Также мэр столицы выразил соболезнования в связи с произошедшим.

«Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают всё возможное по оказанию помощи раненым», — написал он.

По сообщениям разных телеграм-каналов, мужчина застрелил сотрудницу и посетителя МФЦ, ранил охранника и оператора центра. Ранения получила и 10-летняя девочка.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и начальник ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».