«Стрелка спидометра замерла на отметке 150 км/ч». В Свердловской области после столкновения иномарки и ВАЗ погибли два человека

В ночь на 6 феврали на 7 км автодороги «Обход» возле города Нижние Серги произошло лобовое ДТП, в результате которого два человека погибло, ещё два получили травмы.

Как рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области, 23-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны Нижних Сергов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21114. В результате ДТП погибли 35-летний водитель и 25-летняя пассажирка отечественного авто, травмы получили два 21-летних пассажира Chevrolet Cruze. Водитель иномарки не пострадал.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель и пассажиры Chevrolet Cruze, не были пристёгнуты ремнями безопасности. Кроме этого, при осмотре иномарки установлено, что стрелка спидометра замерла на отметке 150 км/ч. Сотрудники полиции выяснили, что водитель иномарки имеет стаж управления транспортным средством 5 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2020-2021 году привлекался 3 раза», — рассказали в ведомстве.

У водителя ВАЗ стаж вождения составлял 9 лет. При этом, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2020-2021 году привлекался 9 раз. Погибшие жили в Артинском районе. По предварительной информации, в этот день они купили автомобиль в Екатеринбурге и возвращались домой.