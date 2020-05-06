Страны Прибалтики с 15 мая откроют внутренние границы

Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы, сообщил в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Приехавших в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ, будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию, добавил Кариньш. Границы Эстонии, Литвы и Латвии были закрыты с середины марта.

В Латвии, по данным на 6 мая, коронавирусная инфекция была выявлена у 900 человек, 17 человек умерли, 464 человека выздоровели. В Литве с момента начала эпидемии COVID-19 заболели 1428 человек, 48 человек умерли, 718 выздоровели. В Эстонии коронавирус был обнаружен у 1713 человек, 55 человек умерли, 264 выздоровели.

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