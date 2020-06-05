Страны Евросоюза откроют внешние границы не раньше 1 июля

Страны Евросоюза договорились продлить закрытие внешних границ до конца июня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон.

По её словам, многие правительства европейских стран согласились к концу июня открыть внутренние границы. Юханссон уточнила, что сейчас ЕС предстоит согласовать дальнейшие шаги для того, чтобы в начале июля открыть внешние границы.

Напомним, из-за пандемии коронавируса, внутренние границы стран Евросоюза закрыты как минимум до 15 июня. В границах ЕС уехать из одной страны в другую можно лишь по «неотложному» делу. Решение о том, какое дело можно считать неотложным, принимают национальные правительства стран, а не институты союза.