Сторонники возврата выборов мэров в Свердловской области назвали сумму трат на кампанию

Общие траты на кампанию по возвращению в городах Свердловской области прямых выборов мэра на данный момент составили 160 тысяч рублей, со ссылкой на члена инициативной группы по возвращению выборов Владислава Постникова пишет Znak.com.

По его словам, 140 тысяч рублей были собраны в виде пожертвований, остальные деньги — средства активистов.

«Поначалу расходы несли члены инициативной группы, и эти расходы превышали поступления. После того как наши кубы разгромила полиция, нам стали больше жертвовать, удалось расходы скомпенсировать. Впрочем, и сейчас больших денег у нас нет — самое крупное пожертвование на данный момент составляет 6666 рублей. В основном жертвуют 500–1000 рублей», — написал Постников.

По словам активиста, инициативная группа узнавала, сколько будет стоит профессиональный сбор подписей: за 10 тысяч подписей сборщики попросили 757 тысяч рублей, от этого решили отказаться.

Напомним, народная инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области, законопроект был официально опубликован в «Областной газете». Если группа соберёт под проектом закона 10 тысяч подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ; на данный момент собрано более 8 тысяч подписей. В Екатеринбурге работает только один пункт сбора подписей в сквере у Театра драмы, причина — в плохой и дождливой погоде. В Нижнем Тагиле подписи собирают только в предвыборном штабе кандидата в гордуму Надежды Журавлёвой, в здании по улице Красноармейской, 198, каб. 14. Оставить подпись можно с 15:00 до 18:00.

Согласно исследованию фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.