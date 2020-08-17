Более 8 тысяч человек поддержали законопроект о выборах мэров в Свердловской области

Инициативной группе по возврату выборов мэров в Свердловской области удалось собрать уже более 8 тысяч подписей в поддержку законопроекта, пишет Znak.com.

По словам сторонников инициативы, рекорд по сбору подписей был установлен в День города Екатеринбурга, 15 августа, когда инициативу поддержали сразу 950 человек.

В Екатеринбурге сегодня работает только один пункт сбора подписей в сквере у Театра драмы, причина — в плохой и дождливой погоде, которая продолжается второй день. В Нижнем Тагиле подписи также собирают только в предвыборном штабе кандидата в гордуму Надежды Журавлёвой, в здании по улице Красноармейской, 198, каб. 14. Оставить подпись можно с 15:00 до 18:00.

Напомним, народная инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Если инициативная группа соберёт под проектом закона 10 тысячей подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ. Идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах поддерживают 82% жителей Екатеринбурга.