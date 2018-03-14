Сторонники Путина и КПРФ запланировали массовые акции после выборов

В российских регионах в день выборов президента 18 марта и на следующий день готовят массовые акции, посвящённые поддержке победы действующего президента Владимира Путина, со ссылкой на источники в одном из регионов Центральной России пишет «Интерфакс».

«После победы Путина мы проведём в парках и скверах в Ростове-на-Дону, Азове, Новочеркасске и Батайске флешмобы, показательные выступления и концерты, их будет несколько десятков. Участие в них примут молодые волонтёры», — подтвердил пресс-секретарь ростовского штаба Владимира Путина Алишер Ходжаев.

Мероприятия 18 марта планируется приурочить к годовщине присоединения Крыма — в этот день в 2014 году был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.

К собственным акциям также готовится КПРФ, которая планирует мероприятия с 19 по 21 марта. Митинги будут посвящены проведению честных и справедливых выборов.

В «Яблоке» и ЛДПР рассказали, что пока не планируют проводить никакие акции в связи с выборами.

Также на 19 марта в Москве запланирован митинг «Левого фронта», посвящённый итогам выборов. Он начнётся на Суворовской площади в 18:00.