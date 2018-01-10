Сто француженок во главе с Катрин Денёв выступили в защиту права мужчин «приставать к женщинам»

Сто известных француженок выступили против массовой кампании преследования мужчин, возникшей после обвинения голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательств, пишет Le Monde. Открытое коллективное письмо, подписанное в том числе актрисой Катрин Денёв и писательницей Катрин Милле, было опубликовано в газете.

Авторы письма видят в движении против домогательств признаки пуританства и называют право мужчин «приставать к женщинам» неотъемлемой частью сексуальной свободы.

«Изнасилование — это преступление. Но настойчивый или неуклюжий флирт не является нарушением, как галантность не представляет собой агрессивный мачизм. В свете дела Вайнштейна было привлечено законное внимание к проблеме сексуальных домогательств. Это было необходимо. Однако эта свобода слова сегодня приводит к противоположному: заставляет нас говорить так, как надо, заставляет молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками», — говорится в письме.

Напомним, осенью 2017 года издания The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о сексуальных домогательствах в отношении актрис со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Расследование спровоцировало общественную дискуссию о насилии и обвинения других актёров и режиссёров. Голливудские актрисы запустили две кампании против насилия #MeToo и Timeʼs Up. Журнал Time назвал человеком 2017 года людей, которые рассказали о сексуальных домогательствах.