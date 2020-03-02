Стендап про коронавирус, акробатические номера под крышей и лезгинка. В Нижнем Тагиле выбрали «Красу ЕВРАЗа» (ВИДЕО)

В первый день весны в Нижнем Тагиле прошла финальная часть конкурса «Краса ЕВРАЗа». 10 девушек из Нижнего Тагила и Качканара боролись за титул самой талантливой и красивой сотрудницы дивизиона «Урал» холдинга «ЕВРАЗ». Почти три месяца участницы готовились к финалу: репетировали домашнее задание, учились у профессионалов правильно держаться на сцене и танцевать.

Финалистки сняли видеоролики, в которых рассказали о своих хобби и личных достижениях. Во время подготовки к конкурсу девушки провели мастер-классы для воспитанников реабилитационных центров, поучаствовали в фотосессиях и посетили сердце ЕВРАЗ НТМК — доменное производство.

Девушки танцевали лезгинку, исполняли акробатические трюки под крышей ДК НТМК, пели на иностранном языке и рисовали в стиле современного искусства.

По решению жюри титул «Краса ЕВРАЗа» и корону завоевала главный специалист департамента РЦКО «Урал» ЕвразХолдинг Лариса Толмачёва, которая покорила зал и жюри своим искромётным стендапом. Кроме заветной диадемы победительнице достался денежный приз, путёвка в Москву и подарочные сертификаты от спонсоров конкурса.

«Я не ожидала победы, потому что ну не подхожу я под общепринятые стандарты красоты. Ростом уж точно (рост Ларисы — 158 см. — Прим. ред.), — рассказала Лариса АН “Между строк”. — Готовилась, конечно, серьёзно. Петь я не умею, поэтому выбор встал между зумбой и стендапом. Организаторы сказали, что танцев и так будет много, поэтому я выбрала разговорный жанр. Спасибо друзьям и ребятам из команды КВН ЕВРАЗ НТМК, которые помогли мне с текстом, а мне оставалось только его рассказать».

По итогам закрытого голосования номинации распределились следующим образом.

В номинации «Мисс интернет» победила Наталья Напольских, титул «Мисс элегантность» достался воспитателю детского сада № 168 МАДОУ «Радость» Юлии Шарифулиной, «Мисс обаяние» — ведущий инженер отдела капитального строительства и ремонтов ООО «ЕвразЭнергоТранс» Яна Емельянова, «Мисс креативность» — инженер-лаборант управления контроля продукции ЕВРАЗ КГОК Екатерина Кондратович, «Мисс целеустремлённость» — лаборант по анализу газов и пыли ООО «Сфера» Виктория Дудина, «Мисс артистизм» — лаборант по анализу газов и пыли управления контроля продукции ЕВРАЗ КГОК Юлия Шаталова, «Мисс грация» — фильтровальщик фабрики обогащения ЕВРАЗ КГОК Екатерина Кожевникова, «Мисс спорт» — слесарь-инструментальщик рудоуправления ЕВРАЗ КГОК Анастасия Шевчук, «Мисс вдохновение» — инструктор по физической культуре детского сада № 24/26 МАДОУ «Радость» Екатерина Чернобровкина.

Отметим, что конкурс «Краса ЕВРАЗа» проводится уже в восьмой раз.