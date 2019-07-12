Стенд Свердловской области во время работы ИННОПРОМа посетили более 43 тысяч человек

На X Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, проходившей в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, стенд Свердловской области посетили свыше 43 тысяч человек, рассказал генеральный директор агентства по привлечению инвестиций региона Александр Породнов.

«Впервые стенд Свердловской области был оборудован системой интеллектуального видеонаблюдения на основе нейронных сетей, что позволило нам отследить – сколько людей, какого возраста и пола посетили стенд, и какие из зон стенда пользовались наибольшим спросом», – сказал Александр Породнов.

Система мониторинга зафиксировала 42 тысячи 970 уникальных посетителей, без учёта повторных визитов. На стенде побывали преимущественно мужчины – 65,5%, больше всего посетителей в возрастной группе от 24 до 35 лет.

По словам директора компании «Сплайнекс» Николай Штуркин, камеры, подсчитывающие посетителей стенда, были установлены у центрального входа, в двух боковых проходах и в центре стенда.

«Согласно статистике с камер, самая популярная зона – центральный вход (26% гостей) и зона, где установлен знак "85". Знак стал точкой притяжения, здесь многие люди делали селфи. 21% посетителей зашли на стенд по коридору, где была представлена история Свердловской области, начиная с 1934 года, 18% – по коридору, рассказывающем о развитии выставки ИННОПРОМ за десять лет. В открытой зоне стенда камеры не были установлены, и можно говорить о том, что физически посетителей было больше», – сказал Николай Штуркин.

Подчёркивается, что ключевыми особенностями стенда региона на X ИННОПРОМе стали мультимедийность и экологичность.

«Наша задача была создать комфортное пространство и показать не отдельные компании и проекты, а совокупность возможностей для людей, для жизни и ведения бизнеса на территории Свердловской области. В этом году мы полностью отказались от печатных материалов, это пример бережного отношения к окружающей среде и использования цифровых технологий. На каждой стойке и буквально на каждом стуле был размещен QR-код, наведя на который камеру мобильного телефона, можно получить исчерпывающую информацию о работе стенда, о туристических, инвестиционных, конгрессных возможностях Свердловской области», – рассказал Александр Породнов.

Для визуального поддержания тезиса о том, что Свердловская область – комфортный, экологичный и современный регион для жизни был использован образ цифрового дерева, «растущего» на экране в зависимости от активности людей. Посетителям было предложено через тач-панель выбрать одно из слов на русском или английском языках, которое лучше всего символизирует регион; чаще всего люди выбирали слова: «успех», «бизнес», «инновации» и «комфорт».

Ранее сообщалось, что стенд Свердловской области впервые в этом году был оборудован тематическими переговорными площадками — «Биржа контактов» и «Зона консультаций». По словам Александра Породнова, сервис оказался очень востребованным: в день за каждым столом проходило не менее десятка переговоров, всего на этих площадках состоялось 416 деловых встреч. Также на стенде было подписано около 30 соглашений, в том числе с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В залах проходили форумы, дискуссии, презентации и сессии.