Стелу «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге установят на Уралмаше

Стела в честь присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» разместится на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Вчера закончилось подведение итогов, свой подсчёт прислал и комитет по работе с обращениями граждан, поскольку некоторые отправляли письма с голосами за варианты», — рассказали в мэрии.

Количество участников и процентное соотношение голосов будут объявлены позднее.

Напомним, для размещения стелы также рассматривались площадки перед аэропортом Кольцово, возле стадиона «Екатеринбург-Арена» и на территории недостроенной гостиницы «Дели».

О том, что в голосовании победила площадка на Уралмаше, вчера заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире «Студии 41» — по его словам, за эту точку проголосовали 40% участников опроса, всего же в голосовании поучаствовали более 3 тысяч человек. При этом мэр сказал, что рядом со стелой разместится Музей тружеников тыла — тот самый, идею создания которого в прошлом году раскритиковали депутаты гордумы из-за дороговизны и бессмысленности.

Несмотря на критику, в начале этого года депутаты одобрили создание музея, при этом проект создания комплекса подорожал со 100 млн до 150 млн рублей, ожидается, что на содержание музея потребуется 3–5 млн рублей в год.

Мэр добавил, что музей и мемориальный комплекс — не единственная вещь, которую создадут в связи с присвоением Екатеринбургу нового звания: в городе также планируют поставить «памятный знак на Плотинке», где будет увековечена дата присвоения звания и президентский указ, по которому звание было присвоено.

«Это центральная часть города, там должна быть увековечена эта великая история», — сказал глава города.

Также в честь присвоения звания на стелы, расположенные на въезде в Екатеринбург, внесут уточнение, что город является городом трудовой доблести. Кроме того, заявил мэр, «переделываются надписи на здании аэропорта и вокзала».

Напомним, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Екатеринбургу 2 июля. Решение принял оргкомитет «Победа», вклад в победу в ВОВ городов-кандидатов определяли учёные, но это не помешало властям устроить сбор подписей за присвоение звания одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию, прошедшим в конце июня и разрешившим Путину оставаться президентом до 2036 года. По федеральному закону о городах трудовой доблести финансирование объектов «осуществляется за счёт средств, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также за счёт других источников», поэтому не исключено, что платить за создание стелы и других объектов придётся местному бюджету.