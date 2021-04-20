Стартовал сбор заявок на участие в конкурсе детских талантов «Звёздочки ЕВРАЗа — 2021»

Стартовал сбор заявок на участие в конкурсе детских талантов от ЕВРАЗа. Дети и внуки работников предприятий компании и дочерних обществ смогут поучаствовать в конкурсе «Звёздочки ЕВРАЗа — 2021».

Организаторы назвали тему конкурса: «Мы — будущее!». Заявки принимаются в трёх номинациях: вокал, хореография и фристайл. Дети могут петь, танцевать, читать стихи, показывать цирковые трюки или удивлять жюри любым другим способом.

К участию приглашают детей от 6 до 16 лет. Организаторы отмечают, что выступать в конкурсе можно как одному, так и в коллективе. В коллективе не менее чем у 50% участников родители или бабушки с дедушками должны работать на предприятиях ЕВРАЗа. Максимальное количество участников в номере — 10 человек.

Заявки на конкурс принимаются по 30 апреля. После рассмотрения заявок жюри проголосует за выступления, которые выйдут в финал. Отчётный концерт пройдёт в онлайн-формате, на нём определят победителей в каждой номинации и выберут обладателей Гран-при на Урале и в Сибири.