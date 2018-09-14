Старший сын Владимира Рощупкина уволен из администрации Нижнего Тагила

Сергей Рощупкин ушёл с поста заместителя начальника МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», сообщил источник АН «Между строк» в мэрии. Старший сын исполнительного директора «Уралвагонзавода» проработал в муниципальном учреждении менее года, в Службу заказчика он пришёл вместе Сергеем Бобрецовым, сменившим перешедшего на должность замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Вадима Кулика. В конце июня Бобрецов вернулся в МУП «Тагилгражданпроект», новым директором Службы заказчика стал бывший замруководителя Росрезерва по СЗФО Дмитрий Шамин.

Получить официальное подтверждение информации источника АН «Между строк» не удалось. В пресс-службе администрации несколько часов не могли уточнить информацию, в приёмной Службы заказчика также просили перезвонить несколько раз, но затем перестали брать трубку. Замглавы по горхозяйству заявил, что он не владеет информацией об увольнении Рощупкина. По словам источника агентства, решение об отставке принял врип главы города Владислав Пинаев.

Напомним, в конце мая младший брат Сергея Рощупкина Александр ушёл с поста директора ООО «УБТ-Сервис». По словам источника АН «Между строк», на увольнении настояли в «Ростехе», в который входит учредитель «УБТ-Сервиса» «Уралвагонзавод». В госкорпорации увидели конфликт интересов между исполнительным директором головного предприятия УВЗ и его сыном. Место Александра Рощупкина занял депутат Нижнетагильской гордумы Гаджи Абдулов.

До этого увольнения СМИ также писали о наличии конфликта интересов между Сергеем и Александром Рощупкиными, так как фактически старший брат принимал работы по муниципальному контракту, произведённые частной компанией во главе с младшим братом.

Источники АН «Между строк» в администрации города отмечают натянутые отношения между врип главы города Владиславом Пинаевым и семьёй Владимира Рощупкина. Является ли увольнение Сергея Рощупкина из Службы заказчика подтверждением данной версии, неизвестно.