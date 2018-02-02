Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

Старший сын бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой, со ссылкой на кубинские государственные СМИ пишет The Associatеd Press.

Официальный кубинский сайт Cubadabate передает, что Кастро Диас-Баларт находился в «состоянии глубокой депрессии», которое на начальном этапе лечения требовало госпитализации. Позже лечение было продолжено амбулаторно для социальной адаптации пациента.

Знавшие Кастро Диас-Баларта отмечали его сходство с Фиделем Кастро. Некоторые называли его Fidelito (маленький Фидель). Ему было 68 лет. Отца, умершего в конце ноября 2016 года в возрасте 90 лет, он пережил чуть больше, чем на год.

Старший сын Кастро был учёным. В 1968 году он поступил в Воронежский государственный университет, откуда перевёлся в МГУ и окончил его по специальности «ядерная физика». Аспирантом он учился в Институте атомной энергии в Дубне. Кастро Диас-Баларт был главой кубинской ядерной программы, исполнительным секретарём Комиссии по атомной энергии Кубы, полномочным представителем страны при МАГАТЭ и главой кубинской делегации на Ассамблее ООН. С 1980 по 1992 год он возглавлял проект создания в Карибском бассейне крупнейшей атомной станции до тех пор, пока отец не отстранил его от этого. Тогда же Куба отказалась от планов строительства из-за отсутствия финансирования после потери торговых связей с бывшим советским блоком.

На момент ухода из жизни Кастро-младший имел звание доктора наук и был научным советником Госсовета Кубы и вице-президентом Академии наук.