Старейший оптовый рынок Нижнего Тагила выставлен на продажу за 150 млн рублей

Торговый комплекс «Гальянский» на ГГМ выставлен на продажу за 150 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.ru 27 марта. Потенциальному покупателю предлагают использовать ТК для ведения бизнеса или отдать под комплексную застройку.

«Предлагаем к покупке торговый комплекс “Гальянский”, расположенный в прекрасном месте со своим остановочным комплексом (маршрутки, автобусы). Земельный участок правильной формы — 19005 кв. м, тёплые торговые павильоны и администрация — 7765 кв. м, отлично подойдёт для ведения и развития бизнеса, комплексную застройку. Земля и постройки в собственности. Электроснабжение — 110 кВт, собственный трансформатор. Централизованные сети ГВС, ХВС и канализация. Автоматическая пожарная сигнализация с выводом на центральный пульт. Кнопка вневедомственной охраны и контролёры. Подъездные пути муниципальные», — говорится в объявлении.

ТК «Гальянский» принадлежит ООО «Аргон — Сервис», которое, по данным СБИС, занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Учредителями компании являются четыре человека: Михаил Иванов, Александр Кушков, Галина Соловьёва, Людмила Шмидт. По словам директора «Аргон — Сервиса» Михаила Иванова, о продаже торгового комплекса он узнал последним.

«Мы всерьёз этот вопрос ещё ни разу не обсуждали. Объявление появилось без моего ведома. Хочу вам сказать, что предприятие существует уже 25 лет и ко мне никто не обращался с просьбой продать предприятие. Когда-нибудь это случится, но это совершенно не единственный вариант», — заявил АН «Между строк» директор ООО «Аргон — Сервис» Михаил Иванов.

Кто принял решение выставить объявление о продаже, Михаил Иванов уточнять не стал.

Рынок на Черноисточинском шоссе, 66 был открыт в 1995 году. В 2004 году прошла реконструкция помещений — вместо старых металлических контейнеров были построены закрытые торговые павильоны. В ТК продают продукты, бытовую химию, товары для дома, ремонта и садовые принадлежности. Рынок пользуется популярностью не только у жителей Гальянки, но и других районов города.