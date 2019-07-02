«Стало обидно за людей»: Жители Иркутска возмутились наклейками «Единой России» на гуманитарной помощи

В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших от наводнения: на мешках и коробках в пункте приёма появились наклейки с логотипом партии «Едина Россия», со ссылкой на пост в соцсетях местной жительницы Ирины Шиповой пишет Znak.com.

По её словам, большое количество волонтёров и простых граждан откликнулись на просьбу о помощи: они несли вещи, продукты, бытовую химию, воду и медикаменты.

«Это так трогательно! Но омрачил один маленький факт… Ко мне подошла женщина и протянула листовки с надписью ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ и с логотипом #единойроссии. Мол, клейте, на каждую коробку и мешок. Я сказала, что клеить не буду. Она спросила, естественно, почему. Я ответила, что не имею никакого отношения к #единойроссии. И мне стало очень обидно за людей, за простых людей, за непростых людей, за бабушек, за девушек, за парней, мужчин, подростков. За ЛЮДЕЙ, которые не остались в стороне от беды!», — пишет женщина.

Пост Шиповой быстро разошёлся по социальным сетям и собрал огромное количество негативных комментариев - пользователи обвинили «партию власти» в очередной попытке попиариться на людском горе.

Руководитель иркутского регионального исполкома партии Ольга Уватова заявила, что никакой рекламной кампании отделением не проводилось.

«Думаю, вы заметили, что при указании адреса приёма гуманитарной помощи мы не указываем его партийную принадлежность. Сама акция изначально носила внепартийный характер. Гуманитарная помощь поступала от граждан, общественных организаций, благотворительных фондов, бизнес-структур, отделений политических партий. В течении трёх суток в приёмную регионального отделения ЕР поступило порядка 100 тонн грузов», — говорится в заявлении на сайте партии.

По её словам, ввиду большого объёма помощи не представлялось возможным контролировать, кто и в какой форме предоставил помощь.

«У нас просто не было на это времени, контролировать каждую коробку или каждый мешок. Грузы отправлялись также быстро, как и поступали. Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии. Однако региональное отделение Партии никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию», — сказала Уватова.

С 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 96 населённых пунктов, под воду ушли свыше 15 тысяч жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 тысячи человек. Из затопленных территорий эвакуировали свыше 2,5 тысяч жителей. В регионе разрушены 13 автомобильных мостов, закрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По словам синоптиков, последний раз такой паводок в Приангарье был 180 лет назад. Сейчас в отдельных районах начинаются восстановительные работы. Согласно последним данным, при наводнении погибли 16 человек, ещё 13 человек пропали без вести.