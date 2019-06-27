Стало известно о состоянии ребёнка, выпавшего из окна общежития на Вагонке

Отдел ПДН полиции Нижнего Тагила начал проверку по факту падения четырёхлетнего мальчика из окна пятого этажа общежития по улице Юности. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и перелом лучезапястной кости. Напомним, инцидент произошёл сегодня, 27 июня. По информации полиции, 39-летний мужчина перед тем, как уложить сына спать днём, решил проветрить комнату, открыл окно и отлучился. Ребёнок вылез на подоконник и сорвался вниз. Мама мальчика в это время находилась на работе. Известно, что пострадавший не единственный ребёнок в семье. В правоохранительных органах пояснили, что на момент происшествия мужчина был трезв, семья благополучная, на учёте в ПДН не состоит.