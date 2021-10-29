Стало известно, как будут работать детские сады в первую неделю ноября 

В Нижнем Тагиле в объявленную президентом нерабочую неделю будут открыты 102 детских сада из 146 функционирующих в городе.Оставшиеся 44 дошкольных учреждения работать не будут, так как родители их воспитанников в этом не нуждаются, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.
«В каждом объединении детских садов проведён мониторинг потребности родителей в посещении их детьми детских садов в нерабочие дни. По результатам мониторинга определены 102 детских сада, в которых воспитанники придут в свои группы, к своим воспитателям», — рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
В мэрии отметили, что руководство каждого дошкольного учреждение ознакомило родителей с графиком работы заранее. Кроме того, в группах будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования.
Напомним, первая неделя ноября в России будет нерабочей из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал президент России Владимир Путин. По его словам, россияне будут отдыхать целую неделю с сохранением зарплаты.
- Впервые Владимир Путин объявил нерабочие дни в марте 2020 года на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России. Период нерабочих дней продолжался с 29 марта по 11 мая 2020 года.