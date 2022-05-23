Стало известно, как будет выглядеть юбилейная марка в честь 300-летия Нижнего Тагила

23 мая глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился в своих соцсетях изображением почтовой марки, которая будет выпущена к 300-летнему юбилею города.

«К 300-летнему юбилею Нижнего Тагила будет выпущена почтовая марка. Впервые в истории города! Так она будет выглядеть, номинал пока определяют», — написал на своей странице глава города.

Как сообщили в пресс-службе администрации, выпуск марок организован «Почтой России» и администрацией Нижнего Тагила. Производством займётся московская компания «Марка». На объекте будут изображены значимые места города: сторожевая башня на Лисьей горе, памятник Черепановым, Нижнетагильский драматический театр, а также здание цирка и старый Демидовский завод.

Сейчас завершается работа над макетом, номинал будет определён позже. Тираж марки — несколько тысяч экземпляров. После выпуска она поступит во все почтовые отделения Свердловской области, в первую очередь в Нижний Тагил. Приобрести юбилейную марку сможет любой желающий.

«В сентябре состоится торжественная церемония гашения марки. В честь юбилея города изготовлен специальный почтовый штемпель "300 лет Нижнему Тагилу". Он доступен в центральном отделении города по адресу улица Первомайская, 52 в течение всего юбилейного года. Любой желающий может поставить оттиск штемпеля на конверт или открытку», — отметили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в конце марта 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила «Почта России» выпустила почтовые конверты в честь основателя династии тагильских художников Худояровых. 14 апреля в «Доме Худояровых» прошло торжественное гашение конверта, а также открылась выставка, посвящённая истории народных художественных промыслов города.