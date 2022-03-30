К 300-летию Нижнего Тагила «Почта России» выпустила конверт с изображением тагильского подноса и художника Худоярова

«Почта России» выпустила к 300-летию Нижнего Тагила почтовые конверты в честь основателя династии тагильских художников Худояровых. 14 апреля в «Доме Худояровых» пройдёт торжественное гашение конверта специальным почтовым штемпелем «300 лет Нижнему Тагилу», а также откроется выставка, посвящённая истории народных художественных промыслов Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба «Почты России».

Выпуск почтовых конвертов приурочен к 300-летию Андрея Степановича Худоярова, основателя лакового промысла на Урале и родоначальника знаменитой династии тагильских художников, и 300-летию Нижнего Тагила. Инициатором создания таких конвертов стала «Почта России» и Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Династия Нижнетагильских крепостных художников Худояровых стояла у истоков зарождения промысла лаковой росписи по металлу, особой формы промышленного искусства, характерного для горнозаводской культуры. Портретов и других изображений Андрея Худоярова не сохранилось, поэтому за основу художественного макета конверта была взята скульптурная композиция «Художник Худояров» из единственного в мире Музея истории подносного промысла («Дома Худояровых»), который открыт в Нижнем Тагиле. На конвертах изображена скульптура «Художник Худояров» Ивана Боголюбова, а также нижнетагильский поднос «Букет» Агриппины Афанасьевой.

«Нижний Тагил является родиной русского расписного железного подноса. Искусство уральской лаковой росписи зародилось в 40-е годы XVIII столетия, но активно развивается и в XXI веке, обогащая художественную культуру России. В этом искусстве воплотился сплав высокого профессионального мастерства, кропотливого труда мастеров по металлу и талант народных живописцев», — отметила директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.

В честь городского юбилея изготовлен специальный почтовый штемпель «300 лет Нижнему Тагилу». После торжественного гашения все желающие смогут поставить оттиск штемпеля. Специальный штемпель будет передан в центральное почтовое отделение города на улице Первомайской, 52.

Конверты выпущены тиражом в 200 000 экземпляров, их уже можно приобрести в почтовых отделениях Нижнего Тагила и Екатеринбурга. В ближайшее время ожидается также поступление почтовых художественных открыток с достопримечательностями Тагила, марок и почтовых конвертов.