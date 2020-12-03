«Стали угрожать, что бутылку засунут в задний проход». СК начал проверку после жалобы жителя Кушвы о пытках в полиции

Следственный отдел СКР по Кушве начал проверку по заявлению 35-летнего местного жителя Петра Батова об избиении и пытках в полиции. По словам мужчины, сотрудники правоохранительных органов ударили его в грудь и по голове, а также обещали «подбросить наркотические средства» и «засунуть бутылку в задний проход».

Как рассказал Znak.com адвокат мужчины Андрей Дмитриев, конфликт произошёл 5 октября этого года, когда Пётр Батов выходил из ИВС, куда его посадили на 11 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения без прав. В тот день сотрудники полиции обнаружили у него две записки. В первой были написаны номера телефонов «родственников» содержащегося с потерпевшим в камере Дмитрия Заякина. Им Батов должен был сказать о переводе Заякина в ИВС Нижнего Тагила. Во второй сокамерник указал для своей матери «данные о магазинах, в которых он заложил золото».

По словам адвоката, двое сотрудников отдела уголовного розыска с признаками опьянения привели Батова в служебный кабинет на третьем этаже здания. Там мужчину заставили раздеться до трусов и стали подробно спрашивать о найденных записках. После этого один из полицейских начал давать ему пощёчины.

«После этого Оревков (по словам Батова, один из полицейских. — Znak.com) велел мне встать и приседать перед ним. Я сказал, что у меня после недавнего ДТП болят рёбра, на что он начал громко требовать, чтобы я сделал 20 приседаний. Я подчинился… Я пожаловался сотрудникам полиции, что не могу больше приседать, на что Оревков подошёл ко мне и нанёс мне один удар кулаком правой руки в грудь слева», — указал Батов в пояснении следователям.

Мужчина жаловался на то, что полицейский не менее пяти раз ударил его по голове баллончиком из-под дезодоранта. Позже в комнату принесли бутылку пива объёмом 0,5 литра.

«Они начали высказывать мне угрозы причинения тяжкого вреда здоровью, а именно то, что они сейчас мне эту бутылку полностью засунут в задний проход, если я не расскажу им всё, что они хотят», — заявил мужчина, добавив, что полицейские также угрожали сковать руки и ноги наручниками, «подбросить наркотические средства» и «вернуть в камеру».

Полицейские заставили его написать расписку, согласно которой он обязуется сообщать обо всех незаконных действиях других лиц. Врачи диагностировали у мужчины синяки, искривление носовой перегородки.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что Пётр Батов ранее судим за дела с наркотиками. По версии полиции, мужчина пытался вынести из ИВС записку с информацией по криминальной истории, связанной с убийством.