Стали известны подробности уголовного дела экс-директора НТИИМ Валерия Руденко, которого подозревают в присвоении муниципальной земли

В уголовном деле, в котором фигурирует экс-директор Нижнетагильского института испытания металлов почётный гражданин города Валерий Руденко и структуры мэрии Нижнего Тагила, появились новые подробности. Напомним, по информации ТАСС, по факту присвоения муниципальной земли было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Руденко подозревают в мошенничестве, а должностных лиц администрации города — в пособничестве мошенничеству и превышении должностных полномочий.

Как рассказал Руденко журналистам URA.RU, он лишь хотел передать в собственность города земельный участок с расположенным на нём теннисным кортом, но для этого сначала должен был перевести участок с постройками в частную собственность.

«Всё началось с заключения договора о социальном партнёрстве и создании спортивного комплекса с двумя открытыми площадками. Такой комплекс был создан и уже более десяти лет существовал, но необходимо было его зарегистрировать. Всё это висело на мне. Был договор аренды, в процессе регистрации и оформления документов мною безвозмездно в собственность города был передан теннисный корт площадью 775 м²», — рассказал Руденко журналистам URA.RU.

По информации АН «Между строк», спортивный объект, о котором идёт речь, может быть теннисным кортом в микрорайоне Запрудном на ГГМ (улица 1-я Запрудная). Согласно информационной табличке, теннисная площадка работает с 17:00 до 20:00 по понедельникам, средам и воскресеньям.

Как сообщает издание Octagon.Media со ссылкой на источник, в 2014 году Валерий Руденко заключил с МКУ «Центр земельного права» (структура администрации Нижнего Тагила) договор аренды до 2034 года на участок земли площадью 3150 м² для эксплуатации спорткомплекса. Ранее здесь силами нижнетагильского полигона и других предприятий в рамках благотворительного проекта уже были построены теннисный корт, здание для хранения спортинвентаря и пост охраны. В 2020 году Руденко получил от управления архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила разрешение на строительство тех спортивных объектов, которые уже были построены. Поскольку для поста охраны и здания для хранения спортинвентаря не предусмотрена выдача разрешения, после ввода объектов в эксплуатацию Руденко получил эти здания в собственность с приоритетным правом выкупа участка, которым он и воспользовался. По словам источника, земельный участок пришлось разделить, так как две технические постройки в процессе передачи городу муниципалитет счёл непрофильными и не смог бы их принять, поскольку это было бы незаконно. Два технических сооружения до сих пор находятся в собственности Руденко, хотя если бы он отказался от договора аренды, то здания перешли бы в собственность муниципалитета, сообщает источник издания.

Как утверждает Валерий Руденко, он не собирался нарушать закон, а хотел помочь городу, передав в собственность спортивный объект.