В Нижнем Тагиле бывшего директора НТИИМ Валерия Руденко подозревают в преступном сговоре с сотрудниками управления архитектуры мэрии 

В Нижнем Тагиле экс-директор Нижнетагильского института испытания металлов, почётный гражданин города Валерий Руденко подозревается в незаконном получении в собственность муниципального земельного участка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Бывший директор Нижнетагильского полигона Руденко, воспользовавшись своими дружескими связями в администрации Нижнего Тагила, осуществил мошенничество и незаконно получил муниципальный земельный участок. Это было бы невозможно без чиновников из МКУ “Управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил”, которые не смогли отказать почётному гражданину города», — рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Источник ТАСС пояснил, что в действиях Валерия Руденко были выявлены признаки мошенничества, а в действиях чиновников мэрии – пособничество в мошенничестве и превышение должностных полномочий. По данным издания, должностные лица администрации города выдали разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию на те объекты, на которые выдача таких документов не предусмотрена.

Сам Валерий Руденко отказался комментировать ситуацию журналисту АН «Между строк». В пресс-службе администрации Нижнего Тагила оперативный комментарий получить не удалось.

Валерий Руденко занимал пост директора НТИИМ с 1997 по 2015 год. В 2003 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города». В апреле 2022 года Валерий Руденко отметил 75-летний юбилей.