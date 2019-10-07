Стали известны подробности сильного пожара на Вагонке

Вечером 5 октября на улице 7 Ноября в Дзержинском районе Нижнего Тагила на площади 300 квадратных метров горели два частных дома. Полностью сгорел деревянный неэксплуатируемый частный дом, а также кровля, перекрытие и домашние вещи на 2-м этаже двухэтажного жилого коттеджа. Об этом агентству новостей «Между строк» рассказали в отделе надзорной деятельности.

Дознаватели установили, что пожар начался с дома, где никто не проживает, предварительно из-за неосторожного обращения с огнём. Потом пламя перешло на частный коттедж. Виновные устанавливаются, предварительно возгорание произошло по вине бездомных.

Из-за того, что дома находились близко друг к другу, пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2. В тушении были задействованы 9 машин и 26 человек. Спустя час и 40 минут им удалось ликвидировать открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03:20.