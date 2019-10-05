В Нижнем Тагиле горит коттедж в районе роддома на Вагонке (ВИДЕО)

Вечером 5 октября сильный пожар произошёл в частном доме по улице 7 Ноября в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Как сообщают очевидцы, перед возгоранием были слышны два хлопка, похожие на взрывы.

«Вышли на балкон покурить, всё только начиналось. Минут за десять огонь перекинулся на крышу и попёр разгораться. Пожарки через полчаса появились, когда уже крыша осела», — написал пользователь Евгений Ерёмин.

В настоящее время спасатели продолжают бороться с огнём. На месте работает не менее семи пожарных расчётов.

По неподтверждённым данным источника агентства новостей «Между строк», в доме никто не проживал, пожар мог произойти по вине бездомных.