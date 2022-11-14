Стали известны подробности пожара в сауне, расположенной в подвале жилого дома в Нижнем Тагиле 

В отделе надзорной деятельности МЧС Нижнего Тагила рассказали о причинах пожара в сауне на цокольном этаже пятиэтажного дома № 22 на Аганичева. По предварительной информации, огонь мог вспыхнуть из-за замыкания электросчётчика. Уточняется, что в момент возгорания посетителей в сауне не было.

Напомним, сообщение о пожаре в сауне поступило 12 ноября в 12:45. Площадь возгорания составила 20 кв. метров, огнём повреждены отделка и оборудование. 15 жителей дома, в том числе 3 ребёнка, самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Пожар ликвидировали 8 человек и 3 единицы техники.