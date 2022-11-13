На улице Аганичева в Нижнем Тагиле в подвале жилого дома сгорела сауна 

Накануне, 12 ноября, в Нижнем Тагиле на улице Аганичева загорелась сауна, которая расположена на цокольном этаже шестиэтажного дома, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:45. До прибытия спасателей самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 15 человек, в том числе 3 ребёнка. Площадь возгорания составила 20 кв. метров, повреждены отделка и оборудование в сауне. Локализовать огонь удалось в 12:53, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 13:43. В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и 3 единицы техники. Причина устанавливается.