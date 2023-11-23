Стали известны подробности полицейской проверки по факту заявления о покушении на жизнь тагильчаки из-за странного ДТП

Жительница Нижнего Тагила Оксана Улыбина поделилась с журналистами копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Женщина обратилась в правоохранительные органы после странного ДТП, случившегося утром 27 сентября. Она убеждена, что её пытался убить знакомый, а полиция при этом бездействует.

Ранее АН «Между строк» подробно рассказывало странную историю тагильчанки. В тот день Оксана возвращалась домой в посёлок Канава под Нижним Тагилом. При съезде на грунтовую дорогу она заметила стоящий неподалёку УАЗ. При приближении автомобиля пострадавшей уазик тронулся с места и резко врезался в неё. Оксане удалось отвести свой автомобиль от прямого удара, который пришёлся в заднюю часть машины. УАЗ после случившегося скрылся с места аварии.

Женщина убеждена, что ДТП произошло неслучайно, поскольку разглядела лицо водителя внедорожника. По словам тагильчанки, злоумышленником оказался бывший бизнес-партнёр её супруга по имени Игорь, который не первый год терроризирует семью Оксаны.

У участкового, рассматривающего жалобу Оксаны, на этот счёт имеется своё мнение. Правоохранитель посчитал, что тагильчанке ничего не угрожало, а сведения о покушении — это её субъективное восприятие ситуации. Выдержку из ответа участкового сегодня, 23 ноября, опубликовали журналисты E1.

«При указанных обстоятельствах не представляется возможным сделать категорический вывод о наличии в данном случае признаков, указывающих на наличие состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), так как ответственность по данной статье наступает за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда, которые должны, помимо субъективного восприятия потерпевшим, подтверждаться наличием объективных данных», — указано в постановлении.

В своём ответе на заявление участковый заявил об отсутствии состава преступления.

«Участковый приехал к нему (Игорю. — Прим. ред.), тот сказал, что у него нет уазика, и отказался общаться, сославшись на 51-ю статью Конституции. Сейчас мне позвонил участковый и сказал, что отказ в возбуждении уголовного дела будет в любом случае потому, что на записях не видно, кто внутри сидит, да и уазик был без номеров. Тот факт, что я узнала этого человека и готова пройти полиграф, значения не имел», — приводит E1 рассказ Оксаны.

Игорь, по словам женщины, докучает её семье уже 13 лет. После того как её муж перестал вести дела вместе с партнёром, последний начал требовать от семьи деньги, и каждый раз разную сумму: аппетиты мужчины варьируются от полумиллиона до нескольких десятков миллионов рублей, при этом вымогает деньги Игорь не напрямую, а через третьих лиц.