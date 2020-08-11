Стали известны подробности ДТП в Первоуральске с участием 10-летнего велосипедиста

Стали известны подробности ДТП с грузовиком в Первоуральске, в результате которого погиб 10-летний велосипедист. В управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали, что 56-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом Schmitz приехал из Казани на разгрузку-погрузку. В городе он передвигался по навигатору, но по ошибке заехал не на ту улицу и, подъехав к пешеходному переходу, не заметил ребёнка.

По словам родителей погибшего 10-летнего мальчика, в этот день он пошёл кататься на велосипеде с другом. Под машину он попал в нескольких метрах от своего дома. Известно, что мальчик переходил проезжую часть пешком, а велосипед вёл рядом.

Мужчина имеет водительский стаж 37 лет, ранее он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии был трезв. Кроме наезда на пешехода, водитель также выехал на участок дороги, где движение грузовых автомобилей запрещено.