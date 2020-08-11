В Первоуральске грузовик насмерть сбил 10-летнего велосипедиста на пешеходном переходе (ВИДЕО)

В Первоуральске 10-летний велосипедист погиб под колёсами грузовика. Как рассказали в управлении пропаганды ГИБДД области, ДТП произошло сегодня около 14:00 напротив дома № 34 по улице Ватутина. По версии дорожной полиции, подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал МАЗ с полуприцепом. От полученных травм ребёнок скончался на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, устанавливают личности участников происшествия, опрашивают очевидцев и изымают видеозаписи с камер наружного наблюдения.