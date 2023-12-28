Стали известны подробности ДТП на зебре в центре Нижнего Тагила

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП, которое произошло сегодня днём в центре Нижнего Тагила, напротив Городского дворца молодёжи. В ведомстве отметили, что сбитый на пешеходном переходе 65-летний мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора.

За рулём автомобиля Toyota Camry в момент аварии находился 44-летний мужчина, который двигался по улице Циолковского в сторону улицы Серова. Проехав перекрёсток в прямом направлении, водитель не среагировал на начавшего переход через дорогу пенсионера и, несмотря на попытку затормозить, сбил его. Пешеход получил множественные травмы и был госпитализирован с места аварии в Демидовскую городскую больницу.

Отметим, водитель иномарки имеет 26 лет водительского стажа. С 2020 года мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 37 раз. В момент ДТП он был трезв, что подтвердила процедура медосвидетельствования.

По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев, а также организовали проверку. По её итогу будет принято обоснованное процессуальное решение, отметили в ГИБДД.