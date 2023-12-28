У Городского дворца молодёжи в Нижнем Тагиле Toyota сбила человека

Сегодня, 28 декабря, около 12:00 в центре города произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Авария зафиксирована на перекрёстке улиц Циолковского и Пархоменко, напротив Городского дворца молодёжи.

Кадрами с места аварии делятся журналисты TagilCity.ru. По предварительной информации, мужчина попал под колёса белой тонированной Toyota Camry, когда переходил через дорогу. В результате удара он получил серьёзные травмы и не мог самостоятельно двигаться, однако находился в сознании. На момент публикации неизвестно, переходил ли мужчина дорогу на разрешающий сигнал светофора. Для уточнения всех деталей инцидента АН «Между строк» направило запрос в адрес отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.