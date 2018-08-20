Стали известны подробности аварии на трассе под Нижним Тагилом с Toyota и BMW

Трое взрослых и один 10-летний ребёнок пострадали в ДТП на трассе Нижний Тагил — Усть-Утка 18 августа. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 32-летняя женщина-водитель Toyota Corolla ехала в сторону посёлка Черноисточинск и на 14-м километре решила совершить разворот, не убедившись в безопасности манёвра. В этот момент в переднюю левую часть автомобиля врезался BMW 523i, в котором находились мужчина и женщина. От удара «немец» улетел в кювет и перевернулся.

У водителя и девочки-пассажира Toyota диагностированы травмы головы различной степени тяжести. Водитель BMW повредил связки шейного отдела позвоночника, а у его 24-летней спутницы сотрясение головного мозга. Все участники ДТП после осмотра медиками были отпущены домой.