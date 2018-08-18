Под Нижним Тагилом в лобовом ДТП сошлись Toyota и BMW

Сегодня около 10:00 на трассе Нижний Тагил — Черноисточинск произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota и BMW. От удара «немца» выкинуло в кювет и перевернуло на бок, а японская легковушка получила значительные механические повреждения передней и левой боковой части. По информации АН «Между строк», в ДТП есть пострадавшие.

«В BMW пострадали взрослые, в Toyota травмировались женщина и ребёнок 10 лет, но некритично», — рассказал АН «Между строк» очевидец происшествия.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.